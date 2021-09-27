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شركات الوقود في بريطانيا تتوقع عودة الطلب إلى المستويات الطبيعية خلال أيام

07:00 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
شركات الوقود في بريطانيا تتوقع عودة الطلب إلى المستويات الطبيعية خلال أيام

البنزين

لندن - (أ ش أ):

توقعت الشركات العاملة في قطاع الوقود بالمملكة المتحدة أن يعود الطلب على الوقود إلى المستويات الطبيعية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشركات، في بيان مشترك أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، إلى أنه "يوجد وفرة من الوقود بالمصافي والمحطات داخل المملكة المتحدة".

وكانت حالة من الذعر بشأن شراء الوقود قد سادت بين المواطنين البريطانيين، بعد أن أعرب مسؤول تنفيذي في شركة بريتيش بتروليوم، عن قلقه من أن نقص سائقي الشاحنات قد يؤثر على قدرتها على مواكبة عمليات تسليم الوقود، في تصريحات مسربة.

كما حذرت جمعية تجار التجزئة للبترول، بسبب الزيادة في الطلب، من أن ما يصل إلى ثلثي أعضائها - البالغ عددهم حوالي 5500 منفذ مستقل - قد نفد وقودهم أمس الأحد، "مع نفاد الوقود الباقي قريبًا".

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البنزين لندن بريطانيا جمعية تجار التجزئة للبترول

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