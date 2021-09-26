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أمطار غزيرة تضرب جنوب شرق الهند

01:01 م الأحد 26 سبتمبر 2021
أمطار غزيرة تضرب جنوب شرق الهند

أمطار في الهند

نيودلهي- (د ب ا):

تعرض ساحل جنوب شرق الهند، الأحد، لهطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي تتوجه فيه عاصفة استوائية فوق خليج البنجال إلى البر، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من هبوب إعصار أخر على المنطقة مما خلف دمارا.

وقالت هيئة الارصاد الهندية إنه من المتوقع أن يعبر إعصار جولاب سواحل ولايتي أوديشا واندرا براديش نحو منتصف الليل (19:30 بتوقيت جرينتش) وتصاحبه رياح تسير بسرعة تصل إلى 95 كيلومترا في الساعة.

وقال براديف جينا، رئيس قسم إدارة الكوارث في ولاية أوديشا، إنه تم إجراء عمليات إجلاء للمواطنين في سبع مناطق، كما تم حشد فرق الانقاذ والاغاثة.

وجرى نقل الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ وأماكن أمنة أخرى، في حين طُلب من الآخرين تجنب الانهار والقنوات المائية والبقاء في المنزل.

وتتخذ إدارات المناطق في ولاية اندرا براديش إجراءات مماثلة.

وغالبًا ما تتكون الأعاصير فوق خليج البنجال بين أبريل ونوفمبر، حيث تجلب دمارا وفيضانات لمناطق السواحل الهندية.

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