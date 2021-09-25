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الرئيس الجزائري: نسترجع هيبة الدولة على الصعيد الدبلوماسي

09:52 م السبت 25 سبتمبر 2021
الرئيس الجزائري: نسترجع هيبة الدولة على الصعيد الدبلوماسي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تسترجع "هيبتها الدولية"، على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن عددا من الدول الشقيقة لديها ثقة كبيرة في الجهود الجزائرية المبذولة لتسوية مشاكلها لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومنطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار :" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري أن الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 27 نوفمبر سوف تكون أخر استحقاق دستوري بعد الانتخابات البرلمانية ، مطالبا باليقظة التامة لمنع من ترشيح أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة في هذه الانتخابات.

واستطرد قائلًا :"إن 750 من أصحاب المال الفاسد كانوا يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وفي سياق أخر، حذر تبون من المضاربة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين لأنها ستعد بمثابة جريمة لا تغتفر ويعاقب عليها القانون.

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عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجزائر القضية الفلسطينية

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