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الجزائر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

10:41 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الجزائر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رمطان لعمامرة

الجزائر - (د ب أ):

عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اجتماعا اليوم الجمعة، بنيويورك، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تناول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة التشاور والتنسيق بصفة دورية حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر "تويتر"، اليوم أنه تطرق مع لافروف، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا ومواصلة التشاور والتنسيق بصفة دورية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "سجلنا بارتياح توافق الآراء والمواقف بخصوص المسائل المطروحة والارادة المشتركة لتكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية".

وتباحث لعمامرة، اليوم مع لافروف في جملة من القضايا بينهما الملف السوري وقضية الصحراء الغربية وليبيا حسب بيان الخارجية الجزائرية .

وحسب ذات المصدر شدد كل من لعمامرة ولافروف' على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية، دون أي تدخل من الخارج، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

رمطان لعمامرة الجزائر نيويورك تويتر

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