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الخارجية الأمريكية: علاقتنا مع مصر استراتيجية ومهمة

09:16 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الخارجية الأمريكية: علاقتنا مع مصر استراتيجية ومهمة

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

‎أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن علاقات واشنطن مع القاهرة استراتيجية ومهمة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في تصريح للعربية أن "علاقتنا مع مصر استراتيجية ومهمة".

وكان وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقي بنظيره الأمريكي انتوني بلينكن، في العاصمة الأمريكية نيويورك.

ونشر المتحدث باسم وزراة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورًا وفيديو للقاء الذي جميع وزيري الخارجية المصري والأمريكي.

وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلديّن، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

سامح شكري وزارة الخارجية الأمريكية مصر واشنطن

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