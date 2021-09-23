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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

09:27 م الخميس 23 سبتمبر 2021
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، والسندات الخمسية يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الثلاثاء المقبل.

كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.

وزارة الخزانة الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة

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