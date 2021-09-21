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اليابان: كبار السن يحصلون على جرعات معززة من لقاح كوفيد أوائل 2022

10:35 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
اليابان: كبار السن يحصلون على جرعات معززة من لقاح كوفيد أوائل 2022

اليابان

طوكيو- أ ش أ:

قال وزير التطعيم الياباني تارو كونو، إنه سيتم البدء في إعطاء جرعات ثالثة من لقاح كوفيد-19 لكبار السن في البلاد أوائل العام المقبل، حيث تهدف اليابان إلى الاستجابة على نحو أفضل لانتشار المزيد من المتغيرات المعدية للفيروس.

وأضاف كونو في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يحصل العاملون في المجال الطبي على جرعات معززة في غضون العام، لأنهم كانوا أول من تم تطعيمهم في اليابان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

ودعا كونو الحكومات المحلية لبدء الاستعدادات لضمان التسليم السلس للجرعات الثالثة للمسنين.

وذكرت الوكالة أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية قررت إعطاء جرعات معززة للأشخاص الذين مر ثمانية أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثانية، مستشهدة بدراسات أظهرت أن الأجسام المضادة التي تحمي من المرض تتناقص بمرور الوقت.

وتم توسيع نطاق إطلاق اللقاح في اليابان ليشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في الربيع، يليهم أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري وأخيرا عموم السكان في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
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