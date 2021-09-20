العفو الدولية ترصد انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان بعد نحو شهر من تولي السلطة‎‎

واشنطن - (أ ش أ):

نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا ترصد فيه انتهاكات حقوق إنسان تزعم أن حركة طالبان ارتكبتها في أفغانستان بعد نحو شهر من تولي الحركة حكم البلاد.

وقالت نائبة مدير مكتب جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية دينوشيكا ديناسياكي -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه "خلال خمسة أسابيع فقط منذ توليهم السلطة في أفغانستان، أظهرت حركة طالبان بوضوح عدم جديتها في حماية أو احترام حقوق الإنسان، وبالفعل رأينا موجة من الانتهاكات تضمنت هجمات انتقامية وقيود ضد المرأة وقمع التظاهرات والإعلام والمجتمع المدني".

وأشار البيان إلى أن طالبان نكثت وعودها بالعفو عن مسئولي الحكومة السابقة وحماية الصحفين؛ حيث بدأت في استهداف ضباط الشرطة بما فيهم مقتل ضابطة حبلى، حسب التقارير التي تم إبلاغ المنظمة الدولية بها.

وأضاف البيان: "رغم شبه استحالة تنفيذ أي أعمال حقوق إنسان (في أفغانستان حاليا)، زادت الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان بدون أي إشارة على التراجع.. فمنذ 15 أغسطس، انخرطت طالبان وأفرادها المسلحون في حملات بحث واسعة على المنازل، ما دفع المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء والانتقال المستمر من مكان لآخر".

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي بوقف رحلات الترحيل الإجبارية لإعادة الأفغان إلى بلادهم، وإعطاء أولوية للسيدات الأفغان كلاجئين، وتعليق متطلبات التأشيرات للأفغان الذين يغادرون إلى البلاد المجاورة، وإبقاء الحدود مفتوحة لهم.