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الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتًا

08:39 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتًا

نجيب ميقاتي

بيروت - (د ب أ)

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي مساء اليوم الاثنين بأغلبية 85 صوتاً، وذلك في نهاية الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري في قصر الأونسكو في العاصمة بيروت.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الجلسة التي امتدت لسبع ساعات صباحاً ومساءً، أن عدد النواب الذين أعطوا ثقتهم للحكومة 85 نائباً، وعدد الذين حجبوا الثقة 15 نائباً.

وتحدث خلال الجلسة عشرون نائباً ناقشوا في كلماتهم البيان الوزاري للحكومة.

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