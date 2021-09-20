Masrawy logo white

الكرملين يرحب بشفافية الانتخابات الروسية والمعارضة تتحدث عن تزوير

08:05 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
الكرملين يرحب بشفافية الانتخابات الروسية والمعارضة تتحدث عن تزوير

الكرملين

موسكو - (بي بي سي)

رحب الكرملين بـ "شفافية ونزاهة" الانتخابات التشريعية الروسية، التي تظهر نتائجها الاولى فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، رغم الاتهامات بالتزوير الواسع التي أطلقتها المعارضة.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن "أهم شيء بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة"، واصفاً الفوز بأنه "إيجابي" مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50 % من الأصوات.

وبعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين بنسبة 49,76% على الشيوعيين (19,61%).

هذا المحتوى من

الكرملين الانتخابات الروسية الانتخابات التشريعية الروسية حزب روسيا

الخبر التالى:

الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا