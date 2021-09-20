الكرملين يرحب بشفافية الانتخابات الروسية والمعارضة تتحدث عن تزوير

موسكو - (بي بي سي)

رحب الكرملين بـ "شفافية ونزاهة" الانتخابات التشريعية الروسية، التي تظهر نتائجها الاولى فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، رغم الاتهامات بالتزوير الواسع التي أطلقتها المعارضة.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن "أهم شيء بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة"، واصفاً الفوز بأنه "إيجابي" مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50 % من الأصوات.

وبعد فرز الأصوات في 85% من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين بنسبة 49,76% على الشيوعيين (19,61%).