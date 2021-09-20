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فايزر: لقاحنا ضد كورونا يعزز بأمان الأجسام المضادة لدى الأطفال

06:16 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
فايزر: لقاحنا ضد كورونا يعزز بأمان الأجسام المضادة لدى الأطفال

لقاح فايزر

واشنطن - (د ب أ)

قالت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتك اليوم الاثنين، إن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آمنا وأنه أنتج مردودا من الأجسام المضادة القوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في تجربة واسعة النطاق، ما يمكن أن يمهد الطريق للبدء في تطعيم أطفال الصفوف الأولى بالمدارس في غضون أشهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن النتائج التي طال انتظارها تقدم واحدة من أولى الدراسات في مدى نجاح اللقاح المضاد لكوفيد -19 مع الأطفال الأصغر سنا.

وتصاعد الضغط من أجل تحصين الأطفال في الولايات المتحدة، حيث بدأ العام الدراسي الجديد في الوقت الذي ازدادت فيه حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى .

ونقلت بلومبرج عن الشركتين القول، إنه في تجربة شملت 2268 مشاركا، تم التطعيم باستخدام جرعتين كل منهما 10 ميكروجرامات – أي ما يعادل ثلث جرعة الكبار -- أنتجتا مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لتلك التي ظهرت في تجربة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة الذين حصلوا على جرعة الكبار ، مع نفس الآثار الجانبية.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك إنهما تعتزمان تقديم البيانات كجزء من طلب على المدى القريب للحصول على إذن باستخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومشاركتها مع هيئات الدواء في أوروبا.

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