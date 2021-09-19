ديمقراطيو مجلس النواب الأمريكي يؤخرون إرسال خطة البنية التحتية إلى بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال نائب بارز إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي قد يؤخرون إرسال خطة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها من أجل المساعدة في الإبقاء على وحدة الحزب وعلى أجندته الاقتصادية في مسارها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن جون يارموث، رئيس لجنة الموازنة بالمجلس قوله إن المناورة يمكن أن تكون جزءا من محاولة نانسي بيلوسي رئيسة المجلس للموزانة بين مؤيدي خطة البنية التحتية التي مررها مجلس الشيوخ، والتقدميين الذين يريدون أن تمضي خطة الضرائب الإنقاق الأكبر جنبا إلى جنب.

وقال يارموث لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الديمقراطيين لا يزالون يخططون للتصويت داخل المجلس على مشروع قانون البنية التحتية يوم 27 سبتمبر، على الرغم من أن إكمال مشروعي القانونين سيتأخر على الأرجح حتى أوائل أكتوبر.

وتابع "إذا مررنا مشروع القانون في المجلس، فإن رئيسة المجلس ليست مضطرة لإرساله إلى الرئيس لتوقيعه.. يمكنها أن تحتفظ بالقانون لبعض الوقت، لذلك هناك بعض المرونة في طريقة تحقيق الانسجام بين الاثنين".