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فاوتشي: من المرجح دعم توسيع خطة الجرعات المعززة للقاحات

07:07 م الأحد 19 سبتمبر 2021
فاوتشي: من المرجح دعم توسيع خطة الجرعات المعززة للقاحات

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجرعات المعززة للمزيد من سكان الولايات المتحدة لا تزال ممكنة قريبا، في ظل ورود بيانات إضافية عن تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر .

تحدث فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قوله بعد يومين من رفض لجنة استشارية بإدارة الغداء والدواء طرح جرعات معززة لجميع الأعمار ، والموافقة عليها لم تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكبر والأشخاص المعرضين للخطر طبيا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله اليوم الأحد لبرنامج "هذا الأسبوع على شبكة " إيه بي سي" قوله إن "القصة لم تنته لأن المزيد والمزيد من البيانات تأتي وستأتي".

وأضاف فاوتشي أنه لا يعتقد أن اللجنة "أخطأت". وقال في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" "الشيء الوحيد الذي يحتاج الناس إلى إدراكه هو أن البيانات تأتي حرفيا بشكل يومي وأسبوعي.. سيستمرون في دراسة هذا حرفيًا بصورة فورية "

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