بريطانيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة و56 وفاة بفيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 29 ألفاً و612 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و56 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها موقع الحكومة على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة إلى سبعة ملايين و429 ألفاً و746 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 135 ألفا و203 حالات وفاة.

كما تظهر البيانات أن 89,4 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 81,7 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.