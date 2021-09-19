Masrawy logo white

بريطانيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة و56 وفاة بفيروس كورونا

05:35 م الأحد 19 سبتمبر 2021
بريطانيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة و56 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 29 ألفاً و612 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و56 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها موقع الحكومة على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة إلى سبعة ملايين و429 ألفاً و746 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 135 ألفا و203 حالات وفاة.

كما تظهر البيانات أن 89,4 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 81,7 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.

هذا المحتوى من

بريطانيا فيروس كورونا كوفيد-19 اصابات كورونا

الخبر التالى:

رئيس الأركان الأردني يستقبل وزير الدفاع السوري ويبحث معه أمن الحدود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا