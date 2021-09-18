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روسيا: تصدينا للهجمات التي استهدفت أنظمة التصويت الإلكتروني خلال اليوم الأول

10:44 م السبت 18 سبتمبر 2021
روسيا: تصدينا للهجمات التي استهدفت أنظمة التصويت الإلكتروني خلال اليوم الأول

التصويت الإلكتروني

موسكو - (أ ش أ):

قالت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات، اليوم السبت، إنه تم التصدي للهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة التصويت عبر الإنترنت في روسيا دون إحداث تأثير على عملية التصويت الإلكتروني، خلال اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال نائب مدير قسم رقمنة العمليات الانتخابية باللجنة يوري ساتيروف، في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه تم تسجيل الهجمات والتصدي لها بنجاح، مؤكدا أنه لم يكن لهذه الهجمات أي تأثير على عملية التصويت عن بعد عبر الإنترنت.

وأشارت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن عدد الناخبين الروس الذين صوتوا عبر نظام الـ"أون لاين" في موسكو بلغ حتى الآن أكثر من 1.5 مليون شخص.

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