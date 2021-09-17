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طعن سائق فلسطيني في القدس المحتلة

11:28 ص الجمعة 17 سبتمبر 2021
طعن سائق فلسطيني في القدس المحتلة

أرشيفية

رام الله - أ ش أ

طعن إسرائيلي صباح اليوم الجمعة، سائق حافلة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ما تسبب في إصابته بجروح في ظهره.

وقال شهود عيان إن الشاب المقدسي محمد أبو ناب أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لطعنتين في ظهره من مستوطن أثناء عمله داخل أراضي الـ 48.

وهرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الشاب الفلسطيني لمستشفى لتلقي العلاج.

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فلسطين القدس رام الله محمد أبو ناب

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