طعن سائق فلسطيني في القدس المحتلة

رام الله - أ ش أ

طعن إسرائيلي صباح اليوم الجمعة، سائق حافلة من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ما تسبب في إصابته بجروح في ظهره.

وقال شهود عيان إن الشاب المقدسي محمد أبو ناب أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لطعنتين في ظهره من مستوطن أثناء عمله داخل أراضي الـ 48.

وهرعت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الشاب الفلسطيني لمستشفى لتلقي العلاج.