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الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا

10:26 م الخميس 16 سبتمبر 2021
الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا

الإمارات

لندن - (د ب أ):

وقعت مجموعة الاستثمار الإماراتية مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي تابع لحكومة إمارة أبو ظبي، اتفاقا مع مكتب بريطانيا للاستثمار بهدف توسيع الشراكة الاستثمارية السيادية الإماراتية البريطانية التي تم إعلانها لأول مرة في مارس الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإمارات تعهدت باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا كجزء من الشراكة.

وأضافت أن الإمارات ستزيد استثماراتها في قطاعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا في بريطانيا.

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا مراسم توقيع الاتفاقية بين شركة مبادلة للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، على هامش زيارة بن زايد لبريطانيا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)إن خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة (مبادلة) الإماراتية، وقع الاتفاقية مع جيري جريمستون وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية.

ومنذ بدء الشراكة ضخت الإمارات العربية استثمارات بأكثر من 1ر1 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا.

الإمارات بريطانيا مجموعة الاستثمار الإماراتية حكومة إمارة أبو ظبي

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