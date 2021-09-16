الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في طرابلس واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

الجزائر - (د ب أ):

ثمن موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار الجزائر بإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، موسى الكوني، الذي حل بالجزائر في وقت سابق في زيارة رسمية تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نشرته في صفحتها على فيسبوك، إن تبون أكد للكوني، على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي.

وأوضح البيان، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أبرز التوافق الكامل مع الرئيس الجزائري حول مختلف الملفات.

وأضاف أن الكوني، ثمن جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية في سبها، واستئناف الرحلات الجوية بين عاصمتي البلدين (الجزائر وطرابلس)، وكذا فتح معبري غات وغدامس.