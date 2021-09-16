اليابان تعلن انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة.. وتحذر من الموجة السادسة

طوكيو- أ ش أ:

قال كبير مستشاري الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا، شيجيرو أومي، الخميس، إن ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا قد انتهت بالفعل، بيد أنه شدد أيضا على ضرورة تعزيز المنظومة الصحية في البلاد التي عانت خلال الفترة الماضية.

وفي كلمة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب الياباني، أرجع أومي التراجع في عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مجموعة من العوامل هي: تقديم اللقاحات للمواطنين والالتزام بقيود التباعد الاجتماعي، والإغلاق الجزئي للمطاعم والحانات، ولاسيما ارتفاع معدل ارتداء الأقنعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

كما حذر كبير مستشاري الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا من مغبة التخفيف السريع للقيود المضادة لوباء كورونا، مما قد يتسبب في موجة سادسة من العدوى، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتظهر البيانات الحكومية أن أكثر من نصف سكان اليابان بقليل تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن ضد كوفيد.