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ولي عهد أبوظبي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة

09:19 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
ولي عهد أبوظبي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الإمارات - (أ ش أ)

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، غدا الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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