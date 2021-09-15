ولي عهد أبوظبي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة
الإمارات - (أ ش أ)
يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، غدا الخميس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان