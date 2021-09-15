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الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

03:21 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

كشف الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن خرق زورق إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق أمس الثلاثاء المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 352 مترا".

وأضافت أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

الجيش اللبناني بيروت لبنان إسرائيل

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