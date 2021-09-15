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الجيش اللبناني يتسلم آليات ومعدات هبة من "يونيفيل"

02:11 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الجيش اللبناني يتسلم آليات ومعدات هبة من "يونيفيل"

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

تسلم الجيش اللبناني اليوم الأربعاء عددا من الآليات والمعدات هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وقال الجيش اللبناني ، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم إن ذلك جرى في حفل بمقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان - الناقورة.

وكان جنود من قوات يونيفيل أجروا في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الماضي تدريبات لأفراد من القوات المسلحة اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون وتحسين علاقات العمل بين القوتين، وذلك في بلدة كفر دونين بجنوب غربي لبنان.

واستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام، وشمل محاضرات دراسية، وعروضاً بدنية في الهواء الطلق، إلى جانب تمارين طبية، وفق بيان لليونيفيل على موقعها الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الأنشطة المنسّقة التي يتم إجراؤها بانتظام بين "يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وتمثل هذه الأنشطة المنسّقة مع القوات المسلحة اللبنانية عنصراً أساسياً في الولاية الحالية لليونيفيل، والمستمدة بشكل أساسي من القرار 1701.

وتقول يونيفيل إنها أجرت خلال أربعة أشهر فقط، بين 20 فبراير الماضي و18 يونيو الماضي ، 233 دورة تدريبية مع القوات المسلحة اللبنانية.

الجيش اللبناني يونيفيل لبنان بيروت

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