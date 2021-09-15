رئيس مجلس العموم البريطاني يمنع السفير الصيني من حضور اجتماع بالبرلمان

لندن - (د ب أ)

منع السفير الصيني الجديد لبريطانيا تشنج تشيجانج من اجتماع في البرلمان البريطاني بعد أن أثارت دعوته للحضور غضبًا بين السياسيين البريطانيين الذين فرضت عليهم الصين عقوبات.

وقال رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، الثلاثاء إنه ليس من "المناسب" أن يزور السفير مبنى البرلمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

ودعا عضو البرلمان المحافظ ريتشارد جراهام السفير تشنج لحضور حفل استقبال، ويرأس جراهام مجموعة من النواب الذين يسعون إلى دعم العلاقات مع الصين.