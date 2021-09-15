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رئيس مجلس العموم البريطاني يمنع السفير الصيني من حضور اجتماع بالبرلمان

12:27 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس مجلس العموم البريطاني يمنع السفير الصيني من حضور اجتماع بالبرلمان

البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ)

منع السفير الصيني الجديد لبريطانيا تشنج تشيجانج من اجتماع في البرلمان البريطاني بعد أن أثارت دعوته للحضور غضبًا بين السياسيين البريطانيين الذين فرضت عليهم الصين عقوبات.

وقال رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، الثلاثاء إنه ليس من "المناسب" أن يزور السفير مبنى البرلمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

ودعا عضو البرلمان المحافظ ريتشارد جراهام السفير تشنج لحضور حفل استقبال، ويرأس جراهام مجموعة من النواب الذين يسعون إلى دعم العلاقات مع الصين.

البرلمان البريطاني السفير الصيني اجتماع بالبرلمان السياسيين البريطانيين

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