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تقرير: المبعوث الأممي لليمن يستعد لبدء جولة في المنطقة

08:58 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
تقرير: المبعوث الأممي لليمن يستعد لبدء جولة في المنطقة

هانس جروندبرج

القاهرة-(د ب أ):

أفاد مصدر حكومي يمني، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن رابع المبعوثين الأمميين إلى اليمن، هانس جروندبرج، يستعد لبدء جولاته في المنطقة من العاصمة السعودية الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولي "الحكومة الشرعية" الأسبوع الحالي، إضافة إلى مسؤولين سعوديين وخليجيين.

ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن المصدر اليمني القول إنه تم استدعاء كبار المسؤولين في الحكومة، إلى جانب مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الرياض، بحلول يوم الخميس المقبل، في سياق التحضير لأول لقاء مع المبعوث السويدي بصفته الأممية.

وكان المبعوث الجديد استهل نشاطه عقب إحاطته قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، بلقاء عدد من مندوبي الدول العربية، ومن بينهم مندوب سلطنة عُمان التي يرى فيها حلقة للوصل بينه وبين الجماعة الحوثية.​

هانس جروندبرج الشرق الأوسط اليمن

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