Masrawy logo white

الشرطة الإسرائيلية: إطلاق النار على فلسطيني في القدس بعد طعنه إسرائيليين

10:39 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الشرطة الإسرائيلية: إطلاق النار على فلسطيني في القدس بعد طعنه إسرائيليين

الشرطة الإسرائيلية

تل أبيب - (بي بي سي)

أفادت الشرطة ومسعفون في القدس الغربية، اليوم الاثنين بوقوع علمية طعن أصاب خلالها فلسطيني بسكين إسرائيليين إثنين بجروح متوسطة بالقرب من محطة مركزية للحافلات في شارع يافا.

وأفاد البيان بأنه شرطية من حرس الحدود لاحظته وأطلقت عليه النار وشلت حركته، وأنه نُقل للعلاج بعد فحصه من قبل خبير المتفجرات.

وأشار مسعفون لعلاجهم للمصابيَن من الطعنات قبل نقلهما إلى المستشفى، لكن لم يصدر ما يشير إلى الحالة الصحية للمهاجم، 17 عاماً، الذي قال متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية بأنه من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي إحباطه محاولة طعن أخرى لجندي في وقت سابق من نفس يوم الإثنين، جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية. وقال الجيش في بيان إن الجنود أطلقوا النار على منفذها الذين حددوا أنه فلسطيني وأنهم شلوا حركته قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد الأوضاع هذة الأيام في الضفة الغربية والقدس الشرقية تصعيدا بعد فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، سجن جلبوع، في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي ما أدى إلى مطاردة واعتقالات أدت إلى القبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة.

هذا المحتوى من

الشرطة الإسرائيلية فلسطين إطلاق النار القدس طعن

الخبر التالى:

"بي بي سي": طالبان قتلت مدنيين في بانشير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| النائب العام يأمر بحبس الطبيب مصور واقعة "اسجد للكلب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا