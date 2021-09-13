الشرطة الإسرائيلية: إطلاق النار على فلسطيني في القدس بعد طعنه إسرائيليين

تل أبيب - (بي بي سي)

أفادت الشرطة ومسعفون في القدس الغربية، اليوم الاثنين بوقوع علمية طعن أصاب خلالها فلسطيني بسكين إسرائيليين إثنين بجروح متوسطة بالقرب من محطة مركزية للحافلات في شارع يافا.

وأفاد البيان بأنه شرطية من حرس الحدود لاحظته وأطلقت عليه النار وشلت حركته، وأنه نُقل للعلاج بعد فحصه من قبل خبير المتفجرات.

وأشار مسعفون لعلاجهم للمصابيَن من الطعنات قبل نقلهما إلى المستشفى، لكن لم يصدر ما يشير إلى الحالة الصحية للمهاجم، 17 عاماً، الذي قال متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية بأنه من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي إحباطه محاولة طعن أخرى لجندي في وقت سابق من نفس يوم الإثنين، جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية. وقال الجيش في بيان إن الجنود أطلقوا النار على منفذها الذين حددوا أنه فلسطيني وأنهم شلوا حركته قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد الأوضاع هذة الأيام في الضفة الغربية والقدس الشرقية تصعيدا بعد فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، سجن جلبوع، في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي ما أدى إلى مطاردة واعتقالات أدت إلى القبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة.