ألمانيا تصدر موافقات باستقبال نشطاء حقوقيين من أفغانستان

برلين - (د ب أ):

بدأت وزارة الداخلية الألمانية في إصدار موافقات لاستقبال أكثر من 2000 فرد من نشطاء حقوق الإنسان والفنانين والعلماء والصحفيين وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان.

وحددت وزارة الخارجية الألمانية هؤلاء الأشخاص على أنهم بحاجة إلى الحماية بشكل خاص، إلى جانب المعاونين المحليين السابقين في الجيش الألماني ومؤسسات ألمانية أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه ألتر في برلين اليوم الاثنين إن القائمة الكاملة بأسماء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص المعوزين للحماية أرسلتها وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المتحدث أن الموافقة على الاستقبال تنطبق على الأشخاص المسجلين في هذه القائمة، مضيفا أن الأمر الآن يعود إلى السلطات للتحقق مما إذا كان الشخص الماثل أمامها هو بالفعل المذكور في القائمة.

ومعظم الأشخاص المعوزين إلى الحماية الذين أفادت بهم وزارة الخارجية الألمانية هم إما لا زالوا في أفغانستان أو وصلوا في هذه الأثناء إلى دولة مجاورة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن قائمة أولئك الذين ليسوا موظفين محليين سابقين، ولكن سيتم قبولهم بسبب دورهم الذي يعرضهم للخطر في أفغانستان، تشمل حوالي 2600 اسم، بالإضافة إلى أقاربهم المقربين.