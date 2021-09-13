الهند تُسجل 27 ألفا و 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 27 ألفا و 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 33مليونا و 264 ألفا و175 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 219 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 442 ألفا و874 حالة.​