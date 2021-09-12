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بابا الفاتيكان في بودابست: يجب القضاء على "فتيل" معاداة السامية

01:18 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بابا الفاتيكان في بودابست: يجب القضاء على "فتيل" معاداة السامية

بابا الفاتيكان

بودابست- (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال لقاء مع قادة الجالية اليهودية أثناء زيارته لبودابست، الأحد، إن خطر معاداة السامية مستمر في حالة من المد والجزر في أوروبا.

وأضاف البابا أن "هذا فتيل يجب إخماده"، مشيرا إلى أن الوصول إلى المجتمعات الأخرى هو السبيل الوحيد لإخماد هذا الفتيل.

وأجاب أحد أعضاء الجالية اليهودية بأن كل من المسيحيين واليهود بحاجة إلى إدراك أن الثقافات تتفاعل.

ووصل بابا الفاتيكان إلى بودابست في ساعة مبكرة من صباح الأحد في زيارة إلى المجر تشهد احتفاله بالقداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي.

بابا الفاتيكان بودابست معاداة السامية قتيل معاداة السامية

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