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المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور اليابان

06:40 ص السبت 11 سبتمبر 2021
المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور اليابان

سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية

واشنطن- (أ.ش.أ):
يزور سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كيم سوف يشارك في اجتماع ثلاثي يضم كذلك كلا من المدير العام الياباني لشئون آسيا والمحيطات فوناكوشي تاكيهيرو ونو كيودوك المبعوث الكوري الجنوبي الخاص بشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي كيم كذلك بعدد آخر من كبار المسئولين اليابانيين لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في طائفة من القضايا من بينها التزام الولايات المتحدة باستكمال نزع السلام النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ونوه إلى أن هذه الزيارة واللقاءات التي تتضمنها تؤكد التزام الولايات المتحدة وتنسيقها مع حلفائها بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.​

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سونج كيم كوريا الشمالية طوكيو الولايات المتحدة

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