الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

عمّان - (أ ش أ):

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجُمعة، مؤكدة استمرار المملكة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في لبنان، وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، عن دعم المملكة لهذه الخطوة الهامّة لتمكين الأشقاء في لبنان من التصدي للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

كما أعرب عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.