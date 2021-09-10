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بينهم جورج قرداحي.. أبرز الاسماء بالحكومة اللبنانية الجديدة

06:13 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
بينهم جورج قرداحي.. أبرز الاسماء بالحكومة اللبنانية الجديدة

جورج قرداحي

وكالات:

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن التشكيلة الحكومية الجديدة، ضمت نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة وسعاده الشامي كنائب له.

وجرى تعيين عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، وعباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وهنري خوري وزيرا للعدل، ثم بسام مولوي وزيرا للداخلية.

كما عين جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطني، وعصام شرف الدين وزيرا للمهجرين، ويوسف خليل وزيرا للمالية.

وجرى اختيار نجلا رياشي لمنصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهيكتور الحجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفراس أبيض وزيرا للصحة، ووليد فياض وزيرا للطاقة.

وكان ميقاتي وصل صباح الجمعة إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون، بهدف بحث التشكيلة الوزارية النهائية.

وكان اللبنانيون ينتظرون ولادة هذه الحكومة منذ أكثر من عام، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

جورج قرداحي الحكومة اللبنانية ميشال عون لبنان

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