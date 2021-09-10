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الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات من 15 دولة شرط الحصول على لقاح كورونا

04:38 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات من 15 دولة شرط الحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا

دبي- (د ب ا):

قررت الإمارات السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً، بشرط الحصول على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد- 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، اعتباراً من بعد غد الأحد.

ويشمل القرار القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في بيان مشترك اليوم الجمعة إنه سيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

كما سيتطلب تقديم نتيجة فحص كورونا سلبي خلال 48 ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوص من مختبرات معتمدة، وإجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

لقاح كورونا الإمارات دبي منظمة الصحة العالمية

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