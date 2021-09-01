وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن زيارة للخليج لتقديم الشكر للشركاء الذين ساعدوا في الإجلاء

وكالات

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعملية الإجلاء من أفغانستان، قائلاً: "أنهينا عملية إجلاء هي الأكبر في التاريخ الأمريكي".

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان، إن بلاده عملت مع حركة طالبان لإخراج من الأشخاص، مضيفًا: "سنقوم بكل ما في وسعنا لمكافحة تنظيم داعش خراسان".

وأعلن أنه سيتوجه إلى دول الخليج الأسبوع المقبل، لتقديم الشكر لشركاء واشنطن الذين قاموا بالكثير من أجل استضافة وتوفير المأوى للاجئين الأفغان.

كما أعلن عن أن مهام أخرى ستبدأ الآن وستتصدى بلاده لكل التهديدات الصادرة من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.