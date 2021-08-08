Masrawy logo white

ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني

07:52 م الأحد 08 أغسطس 2021
ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

القاهرة - (أ ش أ):

تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك )، اليوم /الأحد/، أنه من المقرر تخصيص 13 مليون يورو من هذا المبلغ للمساعدات الإنسانية، بينما تقرر تخصيص سبعة ملايين يورو لتعزيز المساءلة والشفافية ومشاركة المجتمع المدني في عملية إصلاح فعالة.

ونقل البيان قول هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا: "بدون إصلاحات لا يمكن أن يكون هناك تعافي مستدام، كما أن الافتقار إلي الإصلاحات هو السبب في أن العديد من جروح الماضي لم تلتئم حتى الآن، لم ترق الأطراف السياسية الفاعلة في لبنان إلى مستوى مسؤولياتهم ولا إلى التوقعات المشروعة للشعب اللبناني، وبالتالي فإن أي دعم إضافي - باستثناء المساعدات الطارئة ودعم الإصلاحات - سيعتمد على تشكيل حكومة شرعية وفاعلة ووضع برنامج إصلاح موثوق به وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي".

هذا المحتوى من

هايكو ماس ألمانيا الشعب اللبناني أزمة لبنان

الخبر التالى:

ارتفاع قتلى انقلاب حافلة ركاب غربي تركيا إلى 15

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا