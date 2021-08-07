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سفينة أمريكية تصل إلى نيجيريا لدعم حملة مكافحة القرصنة

10:53 م السبت 07 أغسطس 2021
سفينة أمريكية تصل إلى نيجيريا لدعم حملة مكافحة القرصنة

سفينة أمريكية يو إس إس هيرشيل

واشنطن - (د ب أ)

وصلت السفينة "يو إس إس هيرشيل (وودي) ويليامز"، أول سفينة تقوم بمهمة دائمة في أفريقيا، إلى العاصمة التجارية النيجيرية لاجوس اليوم السبت كجزء من دعم الحكومة الأمريكية لمكافحة القرصنة في خليج غينيا.

وقالت كلير بييرانجيلو، القنصل العام للولايات المتحدة في لاجوس للصحفيين اليوم السبت "إن زيارات لسفن مثل هذه تُظهر بوضوح تفاني الولايات المتحدة المستمر تجاه شركائنا فى خليج غينيا في سعيها من أجل تأمين مواردها واقتصادها وشعبها"، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بييرانجيلو إن غرب إفريقيا تخسر حوالي 800 ألف طن من الأسماك سنويا، بقيمة تقارب 2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات، بسبب الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها السفن الأجنبية والمحلية. وأشارت إلى أن هذا يزيل مصدر بروتين المأكولات البحرية من المنطقة.

وتقع المياه النيجيرية في وسط خليج غينيا، وهي مساحة شاسعة من المحيط الأطلسي تمتد من السنغال إلى أنجولا، وهي أخطر جزء في العالم على البحارة، وهو ما يمثل تقريبا جميع عمليات الاختطاف في البحر في السنوات الأخيرة، وفقا لبلومبرج.

وقال تشاد جراهام، قبطان السفينة هيرشيل "وودي" ويليامز: "نحن هنا للتدريب والعمل مع البحرية النيجيرية على مكافحة القرصنة والتكتيكات والتقنيات والإجراءات".

نيجيريا واشنطن أمريكا القرصنة

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