إصابات كورونا تعاود الارتفاع في أمريكا رغم تصاعد حملة التطعيم

واشنطن - (د ب أ)

عادت حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الزيادة في الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 100 ألف يوميا في المتوسط، وعادت إلى مستويات الزيادة التي شهدها الشتاء قبل ستة أشهر.

وتجاوز عدد الحالات الأسبوعية حتى أمس الجمعة 750 ألف حالة، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تسجيل ما يقرب من 135 ألف حالة أسبوعية في فلوريدا أمس الجمعة، وهو رقم قياسي لولاية سجلت حوالي واحدة من كل خمس حالات في الولايات المتحدة.

وتتزايد الحالات برغم بدء وتيرة التطعيم في الولايات المتحدة في الارتفاع بعد شهور من التراجع، وفقا لتقرير بلومبرج لرصد اللقاحات المعطاة، خاصة في الولايات التي تضررت بشدة مثل لويزيانا وأركنساس.

وارتفع متوسط الوفيات اليومية بأكثر من الضعف في الشهر الماضي، إلا أنه ظل أقل بكثير من مستويات الشتاء الماضي. وحذر خبراء الرعاية الصحية من أن وتيرة الإصابات الجديدة قد تؤدي إلى طفرات مميتة.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع "بلومبرج كويك تيك" في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "من الواضح أن الأمر قد اتخذ منعطفا سيئا للغاية. طالما كان لديك فيروس ينتشر بحرية في المجتمع بالطريقة التي ينتشر بها الآن في ظل تسجيل 100 ألف حالة يوميًا، فإنك تمنح فرصة كبيرة للفيروس للتحور".