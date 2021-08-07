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قائد الحرس الثوري الإيراني: الأرضية مهيأة لانهيار "الكيان الصهيوني"

08:41 م السبت 07 أغسطس 2021
قائد الحرس الثوري الإيراني: الأرضية مهيأة لانهيار "الكيان الصهيوني"

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

طهران - (د ب أ)

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الأرضية مهيأة لانهيار ما وصفه بالكيان الصهيوني ويكفي أن تتوفر الظروف ليصدر منه خطأ ما، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشاد سلامي خلال استقباله اليوم السبت نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، بذكاء المقاومة الإسلامية اللبنانية واقتدارها، ووصف حزب الله بأنه القوة التي تضمن عزة الشعب اللبناني وأمنه.

وأعرب قائد الحرس الثوري عن قناعته بأن إسرائيل "تدرك جيدا نطاق وعمق قوة حزب الله"، مضيفًا أن "عدو المقاومة" يقترب من أفول قوته وزوالها ويحاول إخفاء هلعه من خلال الحرب النفسية والفضاء الافتراضي.

وتابع سلامي قائلاً إن الإسرائيليين يدركون أنهم سوف يضطرون إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة ومواجهة أزمة معنوية كبرى إذا تم "تشغيل محرك حزب الله"، قائلاً إن الهجوم الذي شنه "حزب الله" أمس من جنوب لبنان أظهر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن "المعادلات يتم تحديدها في مكان آخر وأنه لم يتغير شيء".

وشدد القائد العام للحرس الثوري على استمرار دعم إيران للمقاومة في لبنان، مصرحًا بأن حزب الله ليس قوة عسكرية فحسب، بل هو سند أساسي رصين للشعب اللبناني ولديه مكانة معنوية رفيعة لدى كل الشعوب، ومن المهم للغاية الحفاظ على هذه المكانة.

من جهته، أعرب نائب الأمين العام لحزب الله عن التقدير لدعم الشعب الإيراني وخاصة الحرس الثوري للمقاومة الإسلامية في لبنان.

وأضاف قاسم: "رغم بعض المشكلات ومحاولات الأعداء لفرض الحظر والضغط على لبنان وزعزعة أمن الشعب، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على مكانتنا وبيئتنا".

حسين سلامي إيران الحرس الثوري الإيراني طهران

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