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مسؤولة أممية تدعو إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل

08:07 م الجمعة 06 أغسطس 2021
مسؤولة أممية تدعو إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل

لأمم المتحدة

بيروت - ( د ب أ ):

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اليوم الجمعة إلى استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل.

وقالت إنها "تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية".

ودعت "كل الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) والحفاظ على الامن والاستقرار".

وأشارت إلى أنها "قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية".

واعتبرت أن "احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي الى خطر وقوع عواقب وخيمة"، مطالبة "التزام أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم عن قيام ما وصفتها بـ"مجموعات في المقاومة" بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية الخميس على جنوب لبنان.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات جنوب لبنان.

الأمم المتحدة إسرائيل لبنان إطلاق النار

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