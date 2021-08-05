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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع لجنة "5+5" تأمين الطريق الساحلي

12:59 ص الخميس 05 أغسطس 2021
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع لجنة "5+5" تأمين الطريق الساحلي

عبد الحميد الدبيبة

وكالات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء بمقر ديوان وزارة الدفاع عدد من أعضاء لجنة 5+5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وقدم السيد الرئيس في مستهل اللقاء الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل.

واستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات الذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم لتأمينه.

عبد الحميد الدبيبة الطريق الساحلي لجنة 5+5 الحكومة الليبية

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