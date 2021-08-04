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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: "حان وقت الأفعال"

03:52 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: "حان وقت الأفعال"

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

تل أبيب - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إنه "قد تكون هناك حاجة لعمل عسكري لوقف المزيد من الهجمات التي تقوم بها إيران"، وذلك بعد أيام من هجوم نفذته طائرة بدون طيار واستهدف ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان وأسفر عن مقتل شخصين.

وقال جانتس :"حان وقت الأفعال، الأقوال لا تكفي". وأضاف :"إنه وقت للأفعال الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، وإلا ستستمر الهجمات".

وتنفي إيران الضلوع في الهجوم.

جاء تصريح جانتس خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء. وتعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالرد على الهجوم، وأكدت إسرائيل في الوقت نفسه أنها تحتفظ بحقها في التصرف بشكل مستقل.

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي إيران طائرة بدون طيار

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