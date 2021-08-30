Masrawy logo white

وزير الشؤون الخارجية التونسي: لابد من وضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة من ليبيا

10:36 م الإثنين 30 أغسطس 2021
وزير الشؤون الخارجية التونسي: لابد من وضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة من ليبيا

عثمان الجرندي

الجزائر / طرابلس - (أ ش أ):

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح ومدروس ومحكم التنسيق لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وشدد الجرندي في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بالعاصمة الجزائرية / اليوم الإثنين/ على أن تونس دائما ما تؤكد وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على أن أمن ليبيا من أمن تونس وفي استقرارها استقرار لتونس، مضيفا أن بلاده لم تدخر جهدا في دعم الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد الجرندي -حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية -أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرا إلى دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد المتكررة إلى توحّد الليبيين حول مشروع وطني، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويعيد إلى المنطقة أيضا توازنها ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.

هذا المحتوى من

عثمان الجرندي تونس الجزائر ليبيا

الخبر التالى:

محمد بن زايد وأردوغان يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات الثنائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا