"نتمسك بالرباعية الدولية".. رسالة من السودان إلى روسيا حول أزمة سد النهضة

وكالات:

بعث وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبد الله، برسالة إلى نظيره الروسي، ميخائيل بوجدانوف، تتعلق بمستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان للخارجية السودانية، اليوم الاثنين إنه "في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لإنعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل، بعث السفير محمد شريف عبدالله وكيل وزارة خارجية السودان برسالة خطية إلى رصيفه السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا الإتحادية تتعلق بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة بعد ما وصلت إليه المفاوضات الثلاثية من طريق مسدود بسبب التعنت الأثيوبي".

واستعرض وكيل وزارة الخارجية السوداني، موقف السودان الساعي للتوصل لاتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا من الوصول للإتفاق المنشود.

كما تناول الوكيل "تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر والذي يطلب تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على "ضرورة أن تسفر الجهود الدولية المبذولة حاليا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها اتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث".