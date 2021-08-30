مصر تؤكد موقفها الراسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، مشددا على ما توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أكد الدور المهم المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة.

وأشاد شكري بما حققته لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

كما شدد شكري على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.