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ماذا قالت إيران عن زيارة ماكرون للموصل؟

12:23 م الإثنين 30 أغسطس 2021
ماذا قالت إيران عن زيارة ماكرون للموصل؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

وكالات:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين، إن "التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، مكنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

يأتي ذلك، تعليقا على زيارة قام بها ماكرون أمس الأحد، إلى الموصل شمال العراق، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد، الذي عقد بمشاركة إقليمية ودولية.

وكان ماكرون زار كنيسة الساعة، وجامع النوري الكبير الذي أعلن فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي "خلافته" عام 2014.

سعيد خطيب زاده وزارة الخارجية الإيرانية زيارة ماكرون للموصل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي مدينة الموصل العراق

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