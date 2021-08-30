الهند تسجل 42 ألفا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند اليوم الإثنين 42 ألفا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و737 ألفا و939 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم تسجيل 380 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 438 ألفا و210 حالات، مضيفة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 31 مليونا و923 ألفا و405 أشخاص، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تعافي 34 ألفا و763 حالة وخروجها من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.