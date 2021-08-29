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موسكو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا.. ونحن شعب واحد

09:07 م الأحد 29 أغسطس 2021
موسكو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا.. ونحن شعب واحد

سيرجي شويجو

موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى الأواصر الوثيقة التي تربط الشعبين الروسي والأوكراني.

وقال شويجو في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق، ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".

وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل ويأتي شخص "ينهي هذا الجنون القومي المتطرف الذي ليس له أي أساس تاريخي أو واقعي".

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سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي أوكرانيا روسيا

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