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أمريكا: 250 مواطنا مازالوا يرغبون في مغادرة أفغانستان

06:26 م الأحد 29 أغسطس 2021
أمريكا: 250 مواطنا مازالوا يرغبون في مغادرة أفغانستان

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن نحو 250 مواطنا أمريكيا مازالوا يرغبون في مغادرة أفغانستان.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنه جار تنسيق المساعدة على مدار الساعة؛ لإجلاء هذه المجموعة، مع مراعاة الوضع الأمني الحالي.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء نحو 5 آلاف و500 من المدنيين الأمريكيين من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، بينهم نحو 50 أمريكيا أمس.

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وزارة الخارجية الأمريكية أفغانستان أمريكا حركة طالبان

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