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السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذر من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول

08:44 ص الأحد 29 أغسطس 2021
السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذر من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول

انفجار مطار كابول

كابول - أ ش أ:
حذرت السفارة الأمريكية في أقغانستان، اليوم الأحد، من تهديد محدد قرب مطار كابول بعد أيام من هجوم دموي استهدف المطار.
وذكرت السفارة ، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، "في تحذير أمني بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابول مغادرة منطقة المطار فورا".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر ، في وقت سابق ، من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابول في الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، مؤكداً أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم "داعش" لن تكون الأخيرة.
وقال الرئيس الأمريكي ، في بيان عقب لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين، "إن الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر وقوع هجوم إرهابي على المطار مرتفعا".

مطار كابول تحذير تفجير أفغانستان

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