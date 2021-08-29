مشيدا بتجربة مصر.. محمد الدوسري يطالب بتدشين مصنع عربي للدراجات الهوائية

طالب محمد الدوسري، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الإعلاميين العرب، بتدشين مصنع عربي لانتاج الدراجات الهوائية، مؤكدًا أن تصنيع دراجة هوائية بمكونات محلية يسهم في عرضها بسعر مناسب ما يشجع المواطنين على استخدامها في العمل والمشاوير القصيرة.

وقال الدوسري، إن أسعار الدرجات الهوائية مبالغ فيها نوعا؛ كونها مستوردة من الخارج ولا يوجد مصنع عربي واحد ينتج الدراجة الهوائية، وتسيطر العلامات التجارية الأجنبية على ذلك السوق الذي يصل حجم استثماراته لنحو 65 مليار دولار سنويا.

وأوضح محمد الدوسري، أن هناك توجهًا في بعض الدول العربية منها مصر والإمارات لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية في العمل والمشاوير القصيرة؛ لتخفيف الزحام والحفاظ على البيئة من العوادم الناتجة من استخدام الوقود التقليدي كالبنزين والسولار.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تدشين مشروع مشترك بين الإمارات ومصر لتصنيع دراحة هوائية، على غرار مشروع تصنيع السيارة البيك أب، فرصة عظيمة تدر أرباحا هائلة للبلدين، موضحًا أن المنتج نفسه لا يحتاج لأي خبرات تقنية عالية، وتتوافر المواد اللازمة لبدء الانتاج.

وأشار محمد الدوسري، إلى أن مصر على وجه الخصوص بدأت خطوات مبكرة لتشجيع المواطنين على استخدام الدرجات الهوائية، من خلال المبادرات التي تقدمها لطرح الدراجة الهوائية بسعر مخفض من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وقال إن تدشين مصنع في مصر، قد يكون نواة للتصدير لكل دول أفريقيا، خصوصا أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للعديد من الصناعات التي تغزو بها القارة، ومع فرص تصنيع الدراجة الهوائية يوفر المشروع العديد من فرص العمل فضلا عن تحقيق أرباح مرتفعة.

وتابع أن هناك دراسات تشير إلى أن حجم صناعة الدراجات قد يتضاعف خلال السنوات المقبلة، مع توجه المواطنين لاستخدام بدائل للمواصلات العامة وما يكتنفها من زحام فضلا عن ارتفاع أسعار التنقل بالمواصلات العادية.

وطالب الإعلاميين العرب المختصين بتغطية ملفات الصناعة بتوجيه حكوماتهم ونقل آراء المواطنين فيما يتعلق باستخدام الدراجات الهوائية، ليكون دفعة لهم للبدء فورا ودراسة كل الأفكار المتاحة لبدء الانتاج.​