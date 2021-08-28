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الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

11:50 م السبت 28 أغسطس 2021
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مساء السبت على عدة مواقع وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت "العربية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق، بإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفلسطينيين المشاركين في فعالية احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وأشارت الوكالة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

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